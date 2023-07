46 Listed Companies Suspended by IDX for not Submitting Audited Results

Jakarta. The Indonesia Stock Exchange (IDX) has suspended trading of shares for 46 companies that failed to submit their audited financial results for the fiscal year 2022.

The sanction came into effect on Monday and also applies to those who did not pay fines of up to Rp 150 million for missing the submission deadline, as stated in the IDX announcement.

The 46 listed companies that have been suspended are as follows:

1. PT Bhakti Agung Propertindo Tbk. (BAPI)

2. PT Buana Lintas Lautan Tbk. (BULL)

3. PT Capri Nusa Satu Properti Tbk. (CPRI)

4. PT Bakrieland Development Tbk. (ELTY)

5. PT Aksara Global Development Tbk. (GAMA)

6. PT HK Metals Utama Tbk. (HKMU)

7. PT Island Concepts Indonesia Tbk. (ICON)

8. PT Golden Flower Tbk. (POLU)

9. PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. (URBN)

10. PT Bakrie Telecom Tbk. (BTEL)

11. PT Jaya Bersama Indo Tbk. (DUCK)

12. PT Envy Technologies Indonesia Tbk. (ENVY)

13. PT Golden Plantation Tbk. (GOLL)

14. PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. (KBRI)

15. PT Marga Abhinaya Abadi Tbk. (MABA)

16. PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk. (MAGP)

17. PT Mitra Pemuda Tbk. (MTRA)

18. PT Trinitan Metals and Minerals Tbk. (PURE)

19. PT Armidian Karyatama Tbk. (ARMY)

20. PT Cowell Development Tbk. (COWL)

21. PT Hanson International Tbk. (MYRX)

22. PT Sinergi Megah Internusa Tbk. (NUSA)

23. PT Steadfast Marine Tbk. (KPAL)

24. PT Nusantara Inti Corpora Tbk. (UNIT)

25. PT Ratu Prabu Energi Tbk. (ARTI)

26. PT Limas Indonesia Makmur Tbk. (LMAS)

27. PT Grand Kartech Tbk. (KRAH)

28. PT Eureka Prima Jakarta Tbk. (LCGP)

29. PT Nipress Tbk. (NIPS)

30. PT Forza Land Indonesia Tbk. (FORZ)

31. PT Pool Advista Indonesia Tbk. (POOL)

32. PT Triwira Insanlestari Tbk. (TRIL)

33. PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. (DPUM)

34. PT Hotel Mandarine Regency Tbk. (HOME)

35. PT Polaris Investama Tbk. (PLAS)

36. PT Siwani Makmur Tbk. (SIMA)

37. PT Saraswati Griya Lestari Tbk. (HOTL)

38. PT Sky Energy Indonesia Tbk. (JSKY)

39. PT Cottonindo Ariesta Tbk. (KPAS)

40. PT Mas Murni Indonesia Tbk. (MAMI)

41. PT Rimo International Lestari Tbk. (RIMO)

42. PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. Tbk. (SKYB)

43. PT Sugih Energy Tbk. (SUGI)

44. PT Tridomain Performance Materials Tbk. (TDPM)

45. PT Trada Alam Minera Tbk. (TRAM)

46. PT Capitalinc Investment Tbk. (MTFN)



