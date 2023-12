Complete List of City/Regency Minimum Wages across Java Unveiled for 2024

Jakarta. All regencies and cities across Java island have disclosed their minimum monthly wages for 2024, with the industrial hub of Bekasi City presenting the highest minimum wage.

Jakarta remains the sole province where the minimum provincial wage, set at Rp 5.07 million, applies uniformly across all cities within its jurisdiction.

Below is the comprehensive list of minimum wages across all regencies and cities in Java:

Banten

1. Pandeglang Regency: Rp 3,010,929

2. Lebak Regency: Rp 2,978,764

3. Serang Regency: Rp 4,560,894

4. Tangerang Regency: Rp 4,601,988

5. Tangerang City: Rp 4,760,289

6. South Tangerang City: Rp 4,670,791

7. Cilegon City: Rp 4,815,102

8. Serang City: Rp 4,148,602

West Java

1. Bekasi City: Rp 5,343,430

2. Karawang Regency: Rp 5,257,834

3. Bekasi Regency: Rp 5,219,263

4. Purwakarta Regency: Rp 4,499,768

5. Subang Regency: Rp 3,294,485

6. Depok City: Rp 4,878,612

7. Bogor City: Rp 4,813,988

8. Bogor Regency: Rp 4,579,541

9. Sukabumi Regency: Rp 3,384,491

10. Cianjur Regency: Rp 2,915,102

11. Sukabumi City: Rp 2,834,399

12. Bandung City: Rp 4,209,309

13. Cimahi City: Rp 3,627,880

14. West Bandung Regency: Rp 3,508,677

15. Sumedang Regency: Rp 3,504,308

16. Bandung Regency: Rp 3,527,967

17. Indramayu Regency: Rp 2,623,697

18. Cirebon City: Rp 2,533,038

19. Cirebon Regency: Rp 2,517,730

20. Majalengka Regency: Rp 2,257,871

21. Kuningan Regency: Rp 2,074,666

22. Tasikmalaya City: Rp 2,630,951

23. Regency Regency: Rp 2,535,204

24. Garut Regency: Rp 2,186,437

25. Ciamis Regency: Rp 2,089,464

26. Pangandaran Regency: Rp 2,086,126

27. Banjar City: Rp 2,070,192

Central Java

1. Cilacap Regency: Rp 2,479,106

2. Banyumas Regency: Rp 2,195,690

3. Purbalingga Regency: Rp 2,195,571

4. Banjarnegara Regency: Rp 2,038,005

5. Kebumen Regency: Rp 2,121,947

6. Purworejo Regency: Rp 2,127,641

7. Wonosobo Regency: Rp 2,159,175

8. Magelang Regency: Rp 2,316,890

9. Boyolali Regency: Rp 2,250,327

10. Klaten Regency: Rp 2,244,012

11. Sukoharjo Regency: Rp 2,215,482

12. Wonogiri Regency: Rp 2,047,500

13. Karanganyar Regency: Rp 2,288,366

14. Sragen Regency: Rp 2,049,000

15. Grobogan Regency: Rp 2,116,516

16. Blora Regency: Rp 2,101,813

17. Rembang Regency: Rp 2,099,689

18. Pati Regency: Rp 2,190,000

19. Kudus Regency: Rp 2,516,888

20. Jepara Regency: Rp 2,450,915

21. Demak Regency: Rp 2,761,236

22. Semarang Regency: Rp 2,582,287

23. Temanggung Regency: Rp 2,109,690

24. Kendal Regency: Rp 2,613,573

25. Batang Regency: Rp 2,379,702

26. Pekalongan Regency: Rp 2,334,886

27. Pemalang Regency: Rp 2,156,000

28. Tegal Regency: Rp 2,191,161

29. Brebes Regency: Rp 2,103,100

30. Magelang City: Rp 2,142,000

31. Surakarta City: Rp 2,269,070

32. Salatiga City: Rp 2,378,951

33. Semarang City: Rp 3,243,969

34. Pekalongan City: Rp 2,389,801

35. Tegal City: Rp 2,231,628

East Java

1. Surabaya City: Rp 4,725,479

2. Gresik Regency: Rp 4,642,031

3. Sidoarjo Regency: Rp 4,638,582

4. Pasuruan Regency: Rp 4,635,133

5. Mojokerto Regency: Rp 4,624,787

6. Malang Regency: Rp 3,368,275

7. Malang City: Rp 3,309,144

8. Pasuruan City: Rp 3,138,838

9. Batu City: Rp 3,155,367

10. Jombang Regency: Rp 2,945,544

11. Probolinggo Regency: Rp 2,806,955

12. Tuban Regency: Rp 2,864,225

13. Mojokerto City: Rp 2,832,710

14. Lamongan Regency: Rp 2,828,323

15. Probolinggo City: Rp 2,701,086

16. Jember Regency: Rp 2,665,392

17. Banyuwangi Regency: Rp 2,638,628

18. Kediri City: Rp 2,415,362

19. Blitar City: Rp 2,330,000

20. Bojonegoro Regency: Rp 2,371,016

21. Tulungagung Regency: Rp 2,320,000

22. Lumajang Regency: Rp 2,281,469

23. Madiun City: Rp 2,274,277

24. Kediri Regency: Rp 2,340,668

25. Nganjuk Regency: Rp 2,258,455

26. Sumenep Regency: Rp 2,249,113

27. Blitar Regency: Rp 2,256,050

28. Madiun Regency: Rp 2,243,291

29. Magetan Regency: Rp 2,238,808

30. Ponorogo Regency: Rp 2,235,311

31. Pamekasan Regency: Rp 2,221,135

32. Pacitan Regency: Rp 2,199,337

33. Sampang Regency: Rp 2,182,861

34. Ngawi Regency: Rp 2,241,054

35. Bondowoso Regency: Rp 2,183,590

36. Trenggalek Regency: Rp 2,223,163

37. Bangkalan Regency: Rp 2,240,701

38. Situbondo Regency: Rp 2,172,287

Yogyakarta

1. Yogyakarta City: Rp 2,92,997

2. Sleman Regency: Rp 2,315,976

3. Kulon Progo Regency: Rp 2,207,736

4. Bantul Regency: Rp 2,216,463

5. Gunungkidul Regency: Rp 2,188,042

