Prabowo Announces Star-Studded Campaign Team

Jakarta. Presidential candidate Prabowo Subianto on Monday unveiled his extensive campaign team, a star-studded lineup that includes prominent figures from various backgrounds.

This team consists of former military commanders, former National Police chiefs, respected Muslim clerics, influential business tycoons, and key leaders of political parties in his coalition.

Prabowo's bid for the presidency has received visible support from President Joko "Jokowi" Widodo, whose son, Gibran Rakabuming Raka, is Prabowo's running mate.

This support has made it easier for Prabowo to recruit high-profile individuals, including those who were on the opposing side during the last two presidential elections in which he was defeated.

Additionally, Jokowi's second son, Kaesang Pangarep, is part of the team representing the Indonesian Solidarity Party (PSI), while the two sons of former President Susilo Bambang Yudhoyono are also included in the team on behalf of the Democratic Party.

The campaign team features former Armed Forces commanders General (ret.) Wiranto and Admiral (ret.) Widodo Adi Sucipto, who will collaborate with former National Police chiefs Sutarman and Sutanto to support Prabowo's third attempt at the presidency.

Prabowo's former wife, Siti Hediati, is also a member of the team.

Leading the campaign team is Rosan Roeslani, the former chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin). The team's structure was unveiled by campaign team secretary Nusron Wahid during a ceremony held at the Grand Kemang Hotel in South Jakarta.

Here is the complete list of Prabowo's campaign team:

Supreme Board

Habib Lutfi bin Ali bin Yahya

Wiranto

Aburizal Bakrie

Hatta Rajasa

KH Asep Saifuddin Halim

Widodo Adi Sutjipto

Agum Gumelar

EE Mangindaan

Siti Harjanti Wismoyo Arismunandar

Jeffry Geovanie

Steering Board

Chairman: Airlangga Hartarto

Deputies: Sufmi Dasco Ahmad, Agus Harimurti Yudhoyono, Zulkifli Hasan, Yusril Ihza Mahendra, Anis Matta, Kaesang Pangarep, Ridho Sahbana, Agus Jabo Priyono, Hashim Djojohadikusumo, Mahfuddoh Ali Ube, Agustadi Sasongko Purnomo, Mohammad Julianto, Ida Bagus Putu Dunia

Advisory Board

Chairman: Sutanto

Members: Sutarman, Imam Sufaat, Sjafrie Sjamsoeddin, Nurmala Kartini Sjahrir, Ridwan Kamil, Putri K Wardhani, Akbar Tanjung, Agung Laksono, Ahmad Sutjipto, R Gautama Wiranegara, KH Abdul Gofur, KH Adib Rofiudin, Raden KH Haror Asral, Syarifuddin Hasan, Edhie Baskoro Yudhoyono, Linda Agum Gumelar, Buya Zulfi Sukur, Dedi Mizwar, Fadli Zon, Mochamad Iriawan, Siti Hediati Suharto, Wijono Herianto, Amir Sjamsuddin, Andi Mallarangeng, Muzakir Manaf, Theo Sambuaga, Tjijip Soetardjo, Achmad Hafiz Thohir, Umar Halim, Dohir Farisi (suaminya Yenny Wahid), Giring Ganesha, Irma Hutabara, Ustaz Saifuddin, Dedi Gumelar, Ratih Sanggarwati, Muklas Siddik, M Irfan Yusuf Hasyim, Iskandar Sitompul, Habib Umar Assegaf, Ida Agung Wahayan, Habib Ahmad bin Hasan Al Aidrus, KH Misbahol Munir Cholil, KH Zuhri Yakub, KH Muslih Abbas, KH Zaini Zulfa, Agus Masna Sofa, KH Masrur Anhar, KH Mujaffar, Cokorde Agung Sumarda Wass

Expert Team

Burhanuddin Abdullah, Sudrajat Djiwandono, Budiman Sudjatmiko, TB Ace Hasan Syadzily, Jafar Hafsah, Asman Abnur, Bima Arya, Helmi Yahya, Totok Rusida, Mayjen TNI (Purn) Prijanto, Fuad Zakaria, Ichsan Zauhari, Dr Fuad Bawazier, Rauf Purnama Sujarwati, Benny K Harman, Nachrawi Ramli, Vera Febiyanti, Agus Gunawan, Agus Riyanto, Andi Kurniawan, Norman Zaenal, Panangian Simanungkalit, Edi Slamet, Sjamsul Bahri

National Campaign Team

Chairman: Rosan Perkasa Roeslani

Strategic Coordinator: Sufmi Dasco Ahmad

Deputies: Ahmad Muzani, H. Lodewijk Freidrich Paulus, Teuku Riefky Harsya, Eddy Soeparno, Mahfudz Siddiq, Afriansyah Noor, Raja Juli Antoni, Yohanna Murtika, Dominggus Oktavianus, Ari Dono Sukmanto, Condrokirono, Juri Ardiantoro, Arifah Choirie Haji, Erwin Aksa, Wishnu Wardhana, Fauzan MPd, Akbar Himawan Buchari, Ali Masykur Musa, Panel Barus, Utje Gustaf Patty, Sylvester Matutina, Grace Natalie

Secretary: Nusron Wahid

Second Secretaries: Saleh Daulay, Renanda Bakhtar, Fadli Trihartono, Fikroh Aulia, Azzanil Kelana, Husni Jumaat, Keke Parawansa, Ratu Ratna Damayani, Sulistianingsih, Edie Budiarso, Todo Tua Pasaribu, Aminuddin Ma'ruf, Michael Umbas, Binbin Tresnadi

Chief Treasurer: Thomas Muliatna Djiwandono

Deputies: Pandu Patri Sjahrir, Setiawan Ikhlas, Hari Julnardi, Simon Alius, Renville Antonio, Attari Gauti Ardi, Muhammad Idrus, Candra Setiawan, Aryo Djojohadikusumo, Bayu P Djokoseotono

Field Commander: Ahmad Doli Kurnia Tanjung

Deputies: Prasetyo Hadi, Irfan Herman, Herman Khaeron, Satria Candra Wiguna, Fritz Edward

Crowd Coordinators: Yandri Susanto, Andi Ahmad Dara, Feri Julianto, Umar Anzar

Young Voter Coordinator: Arief Rosyid Hasan

Deputies: Rahayu Saraswati, Diah Roro Esti, Jerry Sambuaga, Sigit Purnomo Said, Verrel Bramantya, Irine, Rizky Natakusuma, Donny Saputra, Wawan Sugianto, Dede Prayudi, Riano Panjaitan, Angga Wira

Volunteer Coordinators: Haris Rusli Moti, Emmanuel Ebenezer, Wahab T, Fauzi Baadillah, Mangapul Silalahi, Imelda Sari, Gazali, Sutomo, Roy Maningkas, Dewi Mutia Lubis, Turman Simanjuntak

Legal Team

Hinca Panjaitan, Habiburakhman, Supriansyah, Adies Kadir, Syarifuddin Suding, Fahcri Bachmid

Communication Team

Budi Satri Djiwandono, Nurul Arifin, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, Herzaky Mahendra Putra, Fahri Hamzah, Cheryl Tanzil

