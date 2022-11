These 73 Syrup Medicines are Banned for Containing Harmful Chemicals

The Drug and Food Supervisory Agency (BPOM) shows containers of propylene glycol and ethylene glycol as evidence against drug companies allegedly producing tainted syrup medicines during a press conference in Depok, West Java, on November 9, 2022. (Herman)

Depok. The Drug and Food Supervisory Agency, or BPOM, has expanded the list of syrup medicines being recalled for containing harmful chemicals after a recent crackdown on pharmaceutical companies.

At least 73 syrup medicines are banned for containing ethylene glycol (EG) and diethylene glycol (DEG) at an amount toxic to humans.

BPOM Head Penny Lukito told a news conference on Wednesday that two more companies namely Samco Farma and Ciubros Farma have been implicated in the production and distribution of tainted syrup medicines, bringing the total number of troubled pharmaceutical companies to five.

The BPOM has ordered authorities to immediately recall and destroy the banned medicines.

Cough and paracetamol syrups tainted with EG and DEG have been widely blamed for the surge in the number of acute kidney injury cases and deaths among Indonesian children.

The following are syrup medicine brands being recalled by the BPOM:

Manufacturer: Ciubros Farma

1. Citomol

2. Citoprim

Manufacturer: Samco Farma

1. Samcodryl

2. Samconal

Manufacturer: Yarindo Farmatama

1. Cetirizine HCI Syrup 60 ml

2. Dopepsa Suspensi 100 ml

3. Flurin SMP Syrup 60 ml

4. Sucralfate Suspensi 100 ml

5. Tomaag Forte Suspensi 100 ml

6. Yarizine Syrup 60 ml

Manufacturer: Universal Pharmaceutical Industries

1. Antasida Doen Suspensi 60 ml

2. Fritillary & Almond Cough Mixture Syrup 100 ml

3. Glynasin Syrup 60 ml

4. New Mentasin Syrup 110 ml

5. New Mentasin Syrup 60 ml

6. Unibebi Cough Syrup 60 ml

7. Unibebi Cough Orange-Flavored Syrup 60 ml

8. Unibebi Demam Drops 15 ml

9. Unibebi Demam Syrup 60 ml

10. Unidryl Syrup 60 ml

11. Uniphenicol Suspensi 60 ml

12. Univxon Syrup 15 ml

13. Uni OBH Syrup 100 ml

14. Uni OBH Syrup 300 ml

Manufacturer: Afi Farma

1. Afibramol Drops 15 ml

2. Afibramol Syrup 60 ml

3. Afibramol Grape-Flavored Syrup 60 ml

4. Afibramol Apple-Flavored Syrup 60 ml

5. Afibramol Orange-Flavored Syrup 60 ml

6. Afibramol 250 Syrup 60 ml

7. Afibramol 160 Syrup 60 ml

8. Aficitrin Syrup 10 ml

9. Ambroxol HCI Syrup 60 ml

10. Antasida Doen Suspensi 60 ml

11. Antasida Doen Suspensi 60 ml

12. Broncoxin Syrup 60 ml

13. Cetirizine Hydrichloride Syrup 60 ml

14. Cetirizine Hydrichloride Syrup 60 ml

15. Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 ml

16. Coldys Jr Suspensi 60 ml

17. Coldys Jr Forte Suspensi 60 ml

18. Domino Drops 10 ml

19. Domino Suspensi 60 ml

20. Domperidone Suspensi 60 ml

21. Domperidone Suspensi 60 ml

22. Ecomycetin Suspensi 60 ml

23. Fumadryl Syrup 60 ml

24. Fumadryl Syrup 100 ml

25. Gastricid Suspensi 60 ml

26. Ibuprofen Suspensi 60 ml

27. Ibuprofen Suspensi 60 ml

28. Obat Batuk Hitam (Cough Black Syrup) 100 ml

29. LBH Afi Syrup 125 ml

30. LBH Afi Lemon-Flavored Syrup 100 ml

31. OBH Afi Mint-Flavored Syrup 100 ml

32. Paracetamol Drops 15 ml

33. Paracetamol Grape-Flavored Syrup 60 ml

34. Paracetamol Grape-Flavored Syrup 60 ml

35. Paracetamol Apple-Flavored Syrup 60 ml

36. Paracetamol Apple-Flavored Syrup 60 ml

37. Paracetamol Orange-Flavored Syrup 60 ml

38. Paracetamol Orange-Flavored Syrup 60 ml

39. Paracetamol Mint-Flavored Syrup 60 ml

40. Paracetamol Mint-Flavored Syrup 60 ml

41. Paracetamol Strawberry-Flavored Syrup 60 ml

42. Paracetamol Strawberry-Flavored Syrup 60 ml

43. Resproxol Drops 15 ml

44. Resproxol Syrup 60 ml

45. Vipcol Syrup 60 ml

46. Zinc Go Syrup 100 ml

47. Zinc Go Forte Syrup 60 ml

48. Zinc Sulfate Monohydrate Syrup 60 ml

49. Zyleron Syrup 60 ml